Bandiera della Croce Rossa esposta sul Palazzo Municipale di Parma

In occasione della Settimana della Croce Rossa Italiana, la bandiera dell’associazione è stata esposta sul Palazzo Municipale di Parma. L’evento ha voluto rendere visibile il sostegno dell’amministrazione alle attività dei volontari che operano nel territorio. La scelta di esporre la bandiera ha rappresentato un gesto simbolico di riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti locali e volontari.

In occasione della Settimana della Croce Rossa Italiana, la bandiera dell’Associazione è stata esposta sul Palazzo Municipale di Parma, a testimonianza simbolica dell’impegno quotidiano dei volontari sul territorio.Fino al 10 maggio, il Comitato di Parma apre le porte alla cittadinanza con un.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Lucca, la bandiera della Croce Rossa sventola sul Palazzo Comunale? Cosa scoprirai Perché la bandiera della Croce Rossa sventolerà proprio sul Palazzo Comunale? Chi ha guidato la delegazione durante la consegna... La bandiera della Croce Rossa sventola a Palazzo Zanca, Municipio illuminato di rosso l’8 maggioMessina celebra la Settimana della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa con un gesto simbolico: la consegna della bandiera dell’organizzazione al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Settimana della Croce Rossa, sul Comune sventola la bandiera; Settimana della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, UniMe espone la bandiera della CRI e la facciata del Plesso centrale s’illumina di rosso; La bandiera della Croce Rossa sventola a Palazzo di Città; esposta la bandiera della Croce Rossa sulla facciata principale di Palazzo San Domenico. Bandiera della Croce Rossa sul Palazzo Comunale, Monteprandone sostiene due campagne di sensibilizzazioneIl Comune partecipa alle campagne promosse da Croce Rossa Italiana e Associazione Italiana Celiachia con bandiera e illuminazioni simboliche ... lanuovariviera.it Giornata Mondiale della Croce Rossa, sulla facciata del Comune di Gaeta sventola la bandiera crociataGAETA – Sulla facciata del Comune di Gaeta sventola anche la bandiera della Croce Rossa. Ieri (martedì 5 maggio), in vista della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si cel ... radioluna.it Giornata mondiale della Croce Rossa, appesa in municipio la bandiera del Comitato di Olbia x.com 8 maggio Giornata Mondiale della Croce Rossa Italiana La bandiera rimarrà esposta tutta la settimana: un piccolo gesto per riconoscere un grande lavoro! - facebook.com facebook