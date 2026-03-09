Questa mattina a Milano, due uomini sono stati fermati dalla polizia locale mentre tentavano di scappare con una valigia contenente 40.000 euro. L'intervento è avvenuto in via Passo Rolle, dove i due sono stati arrestati e sospettati di aver compiuto diversi furti in zona con altri complici. Sul posto sono stati recuperati gli oggetti rubati.

Milano, 9 marzo 2026 – La polizia locale è intervenuta questa mattina in via Passo Rolle, arrestando due ladri d'appartamento probabilmente responsabili, con altri complici, di altri furti in zona. La banda. I vigili infatti avevano ricevuto segnalazioni per diversi colpi messi a segno nella via ed erano stamane presenti per un controllo. Verso le 12.30 la pattuglia ha notato due uomini in atteggiamento sospetto, uno lato parchetto e l'altro lato fiume, che evidentemente fungevano da "palo". Gioielli, pietre preziose e un tesoro (rubato) da un milione di euro: arrestati a Milano i 4 maghi della ricettazione In effetti, poco dopo, hanno visto altri due uomini provenire da uno stabile con in mano una valigia avvicinarsi ai due. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Furto in un appartamento di Milano: i ladri arrestati mentre fuggono con 40mila euro in una valigia

