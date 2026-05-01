Sfida tra band musicali emergenti

Sette giovani band di Ancona si sono esibite in un evento dedicato alla musica emergente, offrendo loro un’occasione per farsi conoscere e confrontarsi davanti a un pubblico. La serata ha visto esibizioni di gruppi provenienti dalla stessa città, con l’obiettivo di promuovere nuovi talenti e dare visibilità alle loro performance. L’evento si è svolto in un locale della zona, attirando appassionati e addetti ai lavori interessati a scoprire nuove realtà musicali.

Un palco per sette giovani band anconetane, con l’augurio che sia il trampolino di lancio per una luminosa carriera. Lo spera sicuramente il Rotary Club Ancona Conero, che promuove la seconda edizione del concorso ‘Progetto Musica Giovane’, iniziativa rivolta a gruppi non professionisti con l’obiettivo di stimolare la cultura musicale e la creatività tra i ragazzi, offrendo al vincitore la possibilità di effettuare una sessione in uno studio di registrazione professionale. Domenica 10 (ore 16) sette formazioni selezionate dal Rotary si esibiranno al Teatro Sperimentale di Ancona, dove saranno valutate sia dal pubblico sia da un’apposita...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfida tra band musicali emergenti Mogwai: 30 Years of Post-Rock Excellence | Interview and Live Performance Notizie correlate Around the rock, spazio alle band emergentiPrende il via a Ravenna la 33ª edizione di ’Around the Rock’, lo storico festival dedicato alla musica originale e alla scena indipendente del... Leggi anche: Il tour invernale dei Wet Floors fa tappa a Osimo: al Kokogena una delle band emergenti del rock italiano contemporaneo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sfida tra band musicali emergenti; Sfida tra gruppi musicali emergenti, 'Progetto musica giovane' ad Ancona; Angine de Poitrine, la band che sfida il reale e il musicale; Rock in Roma 2026: da Olly alla band coreana Ateez (a sorpresa), tutti gli ospiti e le date della XVI edizione. Sfida tra gruppi musicali emergenti, 'Progetto musica giovane' ad Ancona(ANSA) - ANCONA, 30 APR - Un'occasione per promuovere band e musicisti emergenti. Domenica 10 maggio al Teatro Sperimentale di Ancona sette gruppi musicali giovanili si sfidano nella seconda edizione ... msn.com Sfida tra band per il Festival internazionale di musica folkSi è tenuta nell’auditorium del Casale di Teverolaccio a Succivo la selezione dei gruppi e degli artisti che parteciperanno al Folkfest, il Festival internazionale di Musica Folk, che si tiene a ... napoli.repubblica.it Banksy ricompare con una statua nel cuore di Londra, e sfida l'imperialismo. Un uomo impettito col volto coperto da una bandiera svetta tra i monumenti vittoriani #ANSA - facebook.com facebook Banksy ricompare con una statua nel cuore di Londra, e sfida l'imperialismo. Un uomo impettito col volto coperto da una bandiera svetta tra i monumenti vittoriani #ANSA x.com