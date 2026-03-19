around the rock spazio alle band emergenti

A Ravenna è iniziata la 33ª edizione di ’Around the Rock’, il festival dedicato alla musica originale e alle band emergenti della scena indipendente. L’evento, che si svolge nel centro della città, vede protagonisti artisti locali e nazionali che si esibiscono dal vivo. Durante le giornate del festival, i partecipanti possono ascoltare diversi generi musicali e scoprire nuovi talenti.

Prende il via a Ravenna la 33ª edizione di ’ Around the Rock ’, lo storico festival dedicato alla musica originale e alla scena indipendente del territorio. Da stasera a sabato le Artificerie Almagià torneranno a ospitare tre serate di live, a ingresso libero, con una selezione di band emergenti e progetti già attivi nella scena emiliano-romagnola. L’edizione 2026 si aprirà stasera Sul palco si alterneranno Melly17, progetto pop punk nato di recente con un suono diretto e senza compromessi; gli Heavy Action, band che mescola rock classico, psichedelia e hard rock con attitudine punk; i Five Sides, formazione alternative rock tra emo e pop punk; e i Romeo, gruppo che riporta sul palco un rock’n’roll energico tra influenze glam e attitudine vintage. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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