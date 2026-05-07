Ballottaggio David-Vlahovic | Spalletti ha scelto il titolare per Lecce

Il tecnico ha deciso chi scenderà in campo tra i titolari per la partita di sabato sera contro il Lecce, segnando una svolta nelle scelte di formazione. La sfida tra le due squadre si avvicina e l’attenzione si concentra sulle scelte dei giocatori che prenderanno parte alla gara. Le ultime novità riguardano i nomi selezionati per la formazione ufficiale.

Cresce l’attesa per la sfida tra Lecce e Juventus in programma sabato sera: ecco le ultimissime di formazione. Mancano appena due giorni alla sfida tra Lecce e Juventus, in programma sabato sera alle ore 20,45 e valida per la 36esima giornata di Serie A. I bianconeri devono assolutamente vincere dopo i due pari di fila contro Milan ed Hellas Verona per non compromettere ulteriormente la rincorsa al quarto posto che significa qualificazione alla Champions League. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Si va verso una clamorosa novità di formazione per il match che si disputerà tra poco più di 48 ore: Dusan Vlahovic – secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’ – è pronto a tornare titolare al posto del deludente David e sarà affiancato da Yildiz e Conceicao in attacco.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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