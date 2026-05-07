Domani sera l’Avellino scenderà in campo in casa contro il Modena nell’ultima partita della stagione regolare. La sfida si giocherà al “Partenio-Lombardi” e rappresenta l’ultimo incontro ufficiale prima della conclusione del campionato. Il tecnico dei padroni di casa ha commentato la serietà della squadra avversaria, sottolineando la necessità di prestare attenzione durante tutta la gara.

Tempo di lettura: 2 minuti Ultimo appuntamento casalingo della stagione regolare per l’ Avellino, che domani sera ospiterà il Modena al “Partenio-Lombardi” nel match valido per l’ultima giornata di campionato. Alla vigilia della sfida, il tecnico biancoverde Davide Ballardini ha fatto il punto sul momento della squadra, chiedendo attenzione e concentrazione nonostante il buon lavoro svolto nel corso della settimana. “La squadra sta bene, ma mi era parsa al meglio anche verso Empoli e poi la gara non è andata come volevamo. La speranza è di fare una bella partita”, ha spiegato Ballardini, mantenendo alta la soglia dell’attenzione in vista della sfida contro gli emiliani.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ballardini guarda al Modena: “Squadra seria, servirà attenzione”

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