Sammarco | Al Verona servirà intensità e attenzione per fermare il Napoli al tridente azzurro non va lasciato spazio
Il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Sammarco, ha parlato alla vigilia del match contro il Napoli, che si giocherà domani alle 18. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’intensità e l’attenzione per contrastare i nerazzurri e ha evidenziato che non bisogna concedere spazio al tridente offensivo del Napoli.
Il tecnico del Verona in conferenza: "Dobbiamo reagire, il Napoli è una squadra molto forte al di là delle assenze. Abbiamo lavorato in settimana per cercare di metterli in difficoltà". Ni Napoli 07012026 - campionato di calcio serie A Napoli-Hellas Verona foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: gol Scott McTominay Il tecnico dell’Hellas Verona Paolo Sammarco ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di domani alle 18 contro il Napoli. Con il Napoli non è una partita come le altre per i tifosi del Verona. Qualcuno recupera? Come si immagina questa partita? “Recuperano Gagliardini e Valentini, oltre ad Akpa-Akpro, che torna dalla squalifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
