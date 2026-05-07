A Baja Sardinia, i proprietari dell’Aquadream hanno concluso l’acquisto del parco divertimenti. La società, ora sotto nuova gestione, prevede un piano di rinnovamento per migliorare le attrazioni e l’aspetto generale della struttura. L’operazione rappresenta un passo importante per la continuità e lo sviluppo del parco, che si prepara a ricevere visitatori con un volto completamente rivisitato.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi proprietari che hanno rilevato l'intera società?. Come cambierà il volto del parco dopo il piano di restyling?. Perché la gestione locale è stata preferita ai fondi stranieri?. Quali nuove attrazioni aggiungeranno per attirare le famiglie in Gallura?.? In Breve La famiglia Carletti acquisisce il 100% delle quote tramite la società Tesagel Srl.. Remo Galante fondò il parco acquatico nel 1987 nella zona di Baja Sardinia.. Jacopo Carletti guida il gruppo familiare per integrare l'attività nel territorio della Gallura.. Il piano di restyling mira a modernizzare la struttura storica di Arzachena.. La famiglia Carletti di Arzachena ha acquisito il 100% delle quote del parco acquatico Aquadream a Baja Sardinia, avviando immediatamente un piano di restyling per la struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baja Sardinia: i Carletti comprano l’Aquadream e rilanciano il parco

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Si parla di: Nuova vita per l’Aquadream, il rilancio parte da una famiglia di Arzachena.

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