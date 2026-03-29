Baja Sardinia | i cittadini mappano i rifiuti per salvare il paesaggio

A Baja Sardinia, frazione di Arzachena, un gruppo di residenti ha costituito il comitato Amici a difesa di Baja Sardinia con l’obiettivo di tutelare il paesaggio locale. Recentemente, i cittadini hanno avviato un’operazione di mappatura dei rifiuti presenti nell’area, cercando di individuare le zone più colpite dall’abbandono di spazzatura. Questa iniziativa nasce dalla volontà di preservare l’ambiente e il patrimonio naturale della zona.

A Arzachena, nella località di Baja Sardinia, un gruppo di residenti ha costituito il comitato Amici a difesa di Baja Sardinia per tutelare il paesaggio gallurese. L’iniziativa nasce dalla collaborazione spontanea dei cittadini e punta a contrastare l’abbandono dei rifiuti attraverso un monitoraggio costante del territorio. Il nuovo sodalizio ha già lanciato un logo simbolico che contrappone la purezza delle acque cristalline all’incuria ambientale. Questo segnale visivo accompagna un piano d’azione concreto volto a preservare l’integrità del luogo. Dalla mappatura dei dati alla vigilanza attiva. L’approccio del comitato si distingue per una metodologia rigorosa basata sulla raccolta sistematica di informazioni sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baja Sardinia: i cittadini mappano i rifiuti per salvare il paesaggio Articoli correlati Sardegna, Baja Sardinia soffoca tra rifiuti: a rischio turismo e salute pubblica.Baja Sardinia, l'emergenza rifiuti deturpa la Gallura: a rischio turismo e ambiente Baja Sardinia, rinomata località turistica della Gallura, è alle... Roseto: cittadini mappano barriere, città più accessibile entroRoseto degli Abruzzi Avvia la Mappatura delle Barriere Architettoniche con un Piano Partecipativo. Aggiornamenti e notizie su Baja Sardinia Arzachena, Baia Sardinia non si arrende: cittadini uniti contro l’abbandono dei rifiutiA Baia Sardinia, rinomato borgo marino di Arzachena, la battaglia contro l’abbandono dei rifiuti è diventata una vera emergenza ambientale. A denunciarlo è Alessandra Melilla, continentale, che nel ... unionesarda.it Baja Sardinia, passi avanti per la riqualificazione delle Cisterne di Cala BattistoniPassi in avanti per la riqualificazione, a Baja Sardinia, dell’area militare Cisterne di Cala Battistoni: la società Difesa Servizi del Ministero della Difesa ha pubblicato il bando di gara per la ... unionesarda.it