Sardegna Baja Sardinia soffoca tra rifiuti | a rischio turismo e salute pubblica

A Baja Sardinia, i rifiuti abbandonati sui lungomari e nelle strade peggiorano la situazione, creando un’immagine di incuria che allontana i visitatori. La presenza di sacchi pieni e rifiuti sparsi mette in pericolo la salute pubblica e danneggia il turismo, principale fonte di reddito per la zona. Le autorità locali stanno cercando soluzioni rapide, ma il problema si aggrava con il passare dei giorni. La situazione rischia di compromettere la reputazione di una delle località più apprezzate della Gallura.

