Bagnatica tra musica e acrobazie | torna Strade in Festa nel borgo

A Bagnatica, le strade del borgo si preparano a ospitare di nuovo l’evento Strade in Festa, un appuntamento che unisce musica e spettacoli acrobatici. Durante la manifestazione, si potranno ammirare performance di artisti che si esibiscono tra le vie del centro, con artisti itineranti che coinvolgono il pubblico tra salti e acrobazie. L’atmosfera del paese si trasforma grazie ai nuovi ritmi musicali che accompagneranno l’evento, creando un clima di festa e movimento.

? Cosa scoprirai Cosa aspettarsi dalle acrobazie itineranti tra le vie del borgo?. Come cambierà l'atmosfera di Bagnatica con i nuovi ritmi musicali?. Quali specialità enogastimiche bergamasche troveremo tra le bancarelle locali?. Cosa accadrà alla manifestazione in caso di maltempo sabato sera?.? In Breve Programma dalle 18:00 con DJ Mauri, Tazzamista, The Hazzard Country Dance e parata trampoli.. Progetto Local Bites inserito nel bando regionale Lombardia Style 2026 con contributo di Regione.. In caso di maltempo l'evento slitta a domenica 10 maggio dalle ore 14:00.. Area Villaggio Bambini con gonfiabili e laboratori per le famiglie di Bagnatica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagnatica, tra musica e acrobazie: torna Strade in Festa nel borgo Notizie correlate Bagnatica si riaccende con “Strade in Festa 2026”: musica, sapori e identità nel cuore del paeseSabato 9 maggio 2026, il cuore di Bagnatica torna a battere all’unisono con la seconda edizione di “Strade in Festa – Ridi. Oleggio, festa in piazza tra acrobazie, yoga e musica dal vivo? Cosa scoprirai Chi è il campione mondiale di frisbee che animerà la piazza? Come si conciliano le acrobazie circensi con la pratica dello yoga?... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Bagnatica si riaccende con Strade in Festa 2026: musica, sapori e identità nel cuore del paese; Bagnatica si riaccende con Strade in Festa 2026: musica, sapori e identità nel cuore del paese; Eventi di Venerdì 1 Maggio 2026 Provincia di Bergamo; Strade in Festa, a Bagnatica street food, musica e spettacoli. Musica e mercatini: Aspettando Natale a BagnaticaBagnatica. Domenica 23 novembre 2025 a Bagnatica si terrà Aspettando Natale. L’iniziativa, giunta alla settima edizione, propone musica e mercatino natalizio. Il programma prevede: Ore 9:30 – ... bergamonews.it Le vie di Bagnatica si accendono di festa con Strade in Festa nel Comune di Bagnatica News! Sabato 9 maggio dalle ore 18:00 il centro del paese diventa un grande spazio aperto da vivere insieme, tra sapori, musica e tante occasioni di incontro per tutte le - facebook.com facebook