Durante il Met Gala del 2026, un artista noto per aver vinto un Grammy e aver partecipato al Super Bowl ha attirato l’attenzione indossando un abito che richiamava uno stile aristocratico. La sua presenza ha suscitato molte discussioni tra i presenti, mentre le immagini sono state condivise sui social network. Il suo outfit ha fatto parlare di sé per le scelte di stile e i dettagli eleganti, creando un momento di grande curiosità tra gli appassionati di moda.

Le sue protesi sono state realizzate da Mike Marino, il truccatore che si è occupato anche di molti dei costumi più memorabili di Heidi Klum. Secondo Vogue, Marina ha scolpito a mano ogni imperfezione e ruga sul viso di Bad Bunny, dai brufoli ai cedimenti. Il risultato è uno sguardo inquietante per interpretare come Bad Bunny, nato Benito Antonio Martínez Ocasio, potrebbe apparire quasi mezzo secolo dopo. Bad Bunny è stato ispirato dalla mostra del Met "Costume Art", dal 10 maggio al 10 gennaio 2027, che esplora il «corpo vestito» come forma d'arte incarnata. «Forse riflettendo la nostra paura di dover affrontare la nostra mortalità, l'industria della moda orientata ai giovani ha tradizionalmente ignorato il corpo invecchiato», si legge in una targa inclusa nel catalogo della mostra.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bad Bunny, il nonno aristocratico al Met Gala 2026

Bad Bunny Arrives at the 2026 Grammys

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