In provincia di Bergamo, nel settore dell’azzardo, sono stati spesi circa 2,6 miliardi di euro, con un incremento di 100 milioni rispetto all’anno precedente. La crescita più significativa riguarda le scommesse online, che continuano a registrare numeri in aumento. Secondo alcuni esperti, questa situazione contribuisce a mettere sotto pressione le famiglie e favorisce l’espansione di interessi finanziari legati al gioco d’azzardo.

I DATI. In Bergamasca raccolta cresciuta di 100 milioni in un anno. Vola il gioco on line. Torrigiani: «Così si continua a far impoverire le famiglie e a far ingrassare le lobby finanziarie». Suppergiù, farebbero circa 2.800 euro a testa per ogni adulto. La corsa del gioco d’azzardo non conosce sosta, accelera trainata dalla nuove tecnologie e tocca un nuovo picco: nel 2025 in provincia di Bergamo sono stati giocati 2 miliardi e 667 milioni di euro. È un fatturato da colosso dell’industria, un giro d’affari che si fa beffe dell’incertezza economica. Nel 2024 l’ammontare del settore era di 2 miliardi e 567 milioni di euro, in dodici mesi è cresciuto esattamente di altri 100 milioni (+3,9%).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Azzardo, in provincia di Bergamo «bruciati» 2,6 miliardi. E prevenzione e cura costano molto

Notizie correlate

Campania, 21,5 miliardi bruciati nel gioco d'azzardo: il rapporto di LiberaNel 2025 il volume di denaro destinato al gioco d'azzardo in Campania ha superato i 21,5 miliardi di euro, segnando un incremento del 4,7% sul 2024.

Perugia, cura e inclusione sociale al centro del Piano locale per la prevenzione del gioco d’azzardoPrevenzione e cura al centro del nuovo Piano attuativo locale per la riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Azzardo, in provincia di Bergamo bruciati 2,6 miliardi. E prevenzione e cura costano molto; Piaga gioco d'azzardo: i vicentini hanno perso 229 milioni in un anno, lo Stato ne ha incassati 119; Superenalotto: a Morbegno vinti quasi 25 mila euro; Gioco d’azzardo, nel Torinese spesi 5,3 miliardi: seguono Cuneo e Alessandria.

Azzardo, in provincia di Bergamo «bruciati» 2,6 miliardi. E prevenzione e cura costano moltoIn Bergamasca raccolta cresciuta di 100 milioni in un anno. Vola il gioco on line. Torrigiani: «Così si continua a far impoverire le famiglie e a far ingrassare le lobby finanziarie». ecodibergamo.it

L’azzardo Pd sul sindaco di Ostuni e la sua maggioranza risicata: ora la Provincia è senza guidaIn attesa di una riforma annunciata da tempo, ma ancora lontana, per permettere ai cittadini di tornare a scegliere direttamente il presidente della Provincia, saranno ancora i ... quotidianodipuglia.it

Spazio, la Russia gioca d'azzardo: il nuovo esperimento di Mosca - facebook.com facebook

Abolizione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo in Italia Ne ha discusso Giulio Coraggio di DLA Piper nell'articolo pubblicato su Diritto al Digitale #pubblicità #giocoazzardo #divieto #dlapiper #proudtobedlapiper x.com