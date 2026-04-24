Perugia cura e inclusione sociale al centro del Piano locale per la prevenzione del gioco d’azzardo

A Perugia è stato presentato un nuovo Piano locale dedicato alla prevenzione e alla cura del disturbo da gioco d'azzardo. Il documento prevede azioni specifiche per favorire la riabilitazione e l'inclusione sociale delle persone coinvolte. L'obiettivo è affrontare il problema con interventi mirati che coinvolgono servizi sanitari e sociali del territorio. La strategia si concentra sulla collaborazione tra diverse realtà per garantire un sostegno concreto.

Prevenzione e cura al centro del nuovo Piano attuativo locale per la riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo. Il Comune di Perugia, come capofila della Zona sociale 2, ha approvato le linee di indirizzo del nuovo piano, condiviso anche dai Comuni di Corciano e Torgiano, per le annualità.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Dipendenze e gioco d’azzardo: oltre 8 milioni alla Calabria per prevenzione, cura e nuovi operatoriOltre otto milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione Calabria per il triennio 2025-2027 nell’ambito delle politiche regionali sulle... Una nuova app per la prevenzione del Disturbo da Gioco d’AzzardoROMA (ITALPRESS) – Il Disturbo da Gioco d’Azzardo costituisce una vera e propria dipendenza comportamentale, con ricadute cliniche, psicologiche e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L’Azienda Ospedaliera di Perugia protagonista al Future Female; Accesso alle cure per le persone con disabilità: il progetto Dama punta all'abbattimento delle barriere; Inaugurato a Narni il Parco San Crispino: esempio di inclusione sociale e riqualificazione di un'area dismessa; Il Comune di Perugia mira a un milione e mezzo di euro per valorizzare la Rocca Paolina. Perugia, un gol all’inclusione. Il club avrà una squadra specialeIl Perugia calcio avrà una squadra composta da persone con disabiltài che parteciperà al campionato organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC. Un passo importante ... lanazione.it Raffaele Cantone: “Le emergenze in Umbria sono le mafie straniere dello spaccio e il diffusissimo uso di droga”. Il procuratore traccia un bilancio dei suoi anni a Perugia: "Serve una cittadella giudiziaria degna di un capoluogo e una Rems nella regione, il car - facebook.com facebook Umbria, Perugia, Arco dei Gigli o dei Montesperelli. x.com