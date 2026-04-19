Campania 21,5 miliardi bruciati nel gioco d' azzardo | il rapporto di Libera
Nel 2025 in Campania sono stati spesi oltre 21,5 miliardi di euro nel settore del gioco d'azzardo, con un aumento del 4,7% rispetto all'anno precedente. Questo dato, riportato da un rapporto di Libera, mostra un incremento costante nel volume di denaro destinato al settore negli ultimi anni. La cifra si riferisce alle risorse complessive investite in diverse forme di gioco, tra cui scommesse, slot machine e poker.
Nel 2025 il volume di denaro destinato al gioco d'azzardo in Campania ha superato i 21,5 miliardi di euro, segnando un incremento del 4,7% sul 2024. A certificarlo è l'associazione Libera rielaborando i dati del Ministero dell'Economia, che documentano un business miliardario fortemente esposto.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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