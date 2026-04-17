Nuova guida per i giovani di ALI | Capellini guida il futuro locale

Durante l’Assemblea nazionale tenutasi a Bergamo, Andrea Capellini è stato eletto coordinatore nazionale dei giovani amministratori di ALI – Autonomie Locali Italiane. L’amministratore piacentino assume così il ruolo di guida per la componente giovanile dell’associazione, che si occupa di rappresentare i giovani alla guida degli enti locali. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea, a cui hanno partecipato rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane.

L’amministratore piacentino Andrea Capellini ha assunto la guida della componente giovanile di ALI – Autonomie Locali Italiane, venendo eletto coordinatore nazionale dei giovani amministratori durante l’Assemblea nazionale dell’associazione tenutasi a Bergamo. La nomina è stata comunicata dal presidente nazionale di ALI, il sindaco di Roma Gualtieri, e mira a consolidare la rete degli enti locali progressisti attraverso un rinnovato coinvolgimento delle nuove generazioni nella gestione del territorio. Il percorso di Capellini tra formazione amministrativa e impegno territoriale. Il nuovo incarico ricopre un ruolo che affonda le radici in un percorso iniziato nel 2021, quando Capellini si avvicinò ad ALI partecipando a un momento formativo focalizzato sul futuro del PNRR.🔗 Leggi su Ameve.eu

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