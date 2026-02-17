Ricerca di elettricisti e idraulici nel centro per l' impiego per l' azienda New Energy

L’azienda New Energy cerca elettricisti e idraulici a causa della crescente domanda di interventi nel settore energetico. Per trovare candidati qualificati, i Centri per l’impiego di Pescara, Chieti e Lanciano organizzano un giorno dedicato al reclutamento. L’appuntamento è previsto per mercoledì 25 febbraio 2026 alle 15, presso il centro di Pescara, dove i candidati potranno sostenere un colloquio diretto con i responsabili dell’azienda.

Giornata di reclutamento nel centro per l'impiego di Pescara per elettricisti e idraulici.Si focalizza sulla ricerca di profili professionali di elettricista e idraulico il recruiting day organizzato dai Centri per l’impiego di Pescara, Chieti e Lanciano per mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 15 nella sede di via Passolanciano a Pescara. La giornata di reclutamento è organizzata per la ricerca di personale per la New Energy, azienda che ha sede operativa a San Giovanni Teatino. Per la mission dell’azienda costituisce titolo preferenziale l’esperienza maturata nei settori richiesti con particolare riguarda al fotovoltaico.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il Centro per l'impiego di Ortona ha aperto diverse candidature per aziende locali.

Questa mattina i Centri per l’impiego della provincia di La Spezia hanno pubblicato nuovi annunci di lavoro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.