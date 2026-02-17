Ricerca di elettricisti e idraulici nel centro per l' impiego per l' azienda New Energy
L’azienda New Energy cerca elettricisti e idraulici a causa della crescente domanda di interventi nel settore energetico. Per trovare candidati qualificati, i Centri per l’impiego di Pescara, Chieti e Lanciano organizzano un giorno dedicato al reclutamento. L’appuntamento è previsto per mercoledì 25 febbraio 2026 alle 15, presso il centro di Pescara, dove i candidati potranno sostenere un colloquio diretto con i responsabili dell’azienda.
Giornata di reclutamento nel centro per l'impiego di Pescara per elettricisti e idraulici.Si focalizza sulla ricerca di profili professionali di elettricista e idraulico il recruiting day organizzato dai Centri per l’impiego di Pescara, Chieti e Lanciano per mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 15 nella sede di via Passolanciano a Pescara. La giornata di reclutamento è organizzata per la ricerca di personale per la New Energy, azienda che ha sede operativa a San Giovanni Teatino. Per la mission dell’azienda costituisce titolo preferenziale l’esperienza maturata nei settori richiesti con particolare riguarda al fotovoltaico.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Elettricisti, magazzinieri e termoidraulici cercansi: gli annunci del Centro per l'impiego di Ortona
Il Centro per l'impiego di Ortona ha aperto diverse candidature per aziende locali.
Baristi, idraulici elettricisti e autisti
Questa mattina i Centri per l’impiego della provincia di La Spezia hanno pubblicato nuovi annunci di lavoro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ricerca di elettricisti e idraulici nel centro per l'impiego per l'azienda New Energy; Lavoro: Recruiting day al Cpi di Pescara per elettricisti e idraulici; Mancano elettricisti e idraulici: la guerra per accaparrarsi gli artigiani per costruire data center; Baristi, idraulici elettricisti e autisti.
Ricerca di elettricisti e idraulici nel centro per l'impiego per l'azienda New EnergyGiornata di reclutamento nel centro per l'impiego di Pescara per elettricisti e idraulici. Si focalizza sulla ricerca di profili professionali di elettricista e idraulico il recruiting day organizzato ... ilpescara.it
Lavoro: Recruiting day al Cpi di Pescara per elettricisti e idrauliciPescara. Lavoro: Recruiting day al Cpi di Pescara per elettricisti e idraulici. Si focalizza sulla ricerca di profili professionali ... abruzzolive.it
GPOne.com. . @marcmarquez93 e @alexmarquez73 sono pronti per l’inizio della stagione New Season. New Energy. New Goals Hear from the Márquez brothers ahead of the season opener in Thailand The Sports Authority of Thailand takes you insi - facebook.com facebook