L’Italia sta cercando di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, coinvolgendo paesi come l’Azerbaijan e il Venezuela. Attori pubblici e privati di entrambi i paesi stanno lavorando per aumentare la presenza italiana nei mercati di energia di queste nazioni. La strategia mira a ridurre la dipendenza da un’unica area di fornitura, con iniziative concrete in corso di sviluppo.

L’Azerbaijan oggi, il Venezuela domani. La via della diversificazione energetica italiana prende forma e da Baku a Caracas politica e aziende di Stato fanno il massimo per spingere attivamente nella direzione di un crescente protagonismo nazionale nei mercati di approvvigionamento. Due notizie lo confermano. Nel pieno della duplice tenaglia sull’energia europea legata al progressivo distacco dalla Russia e, soprattutto, al blocco dello Stretto di Hormuz nel pieno della tesa tregua tra Usa e Iran la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in Azerbaijan nella giornata di martedì 5 maggio per incontrare il presidente Ilham Alyiev a Baku.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Azerbaijan e Venezuela, la diversificazione energetica dell’Italia è globale

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