Iran Venezuela e la retorica della legalità globale

Iran e Venezuela sono al centro di un dibattito internazionale sulla legittimità delle norme globali, mettendo in discussione il ruolo del diritto internazionale. In questo scenario, si osservano le posizioni ufficiali di entrambi i paesi e le reazioni della comunità internazionale, che si confrontano con questioni di sovranità e rispetto delle regole condivise. La questione riguarda come le norme siano applicate e interpretate nei casi concreti.

E’ difficile immaginare un momento più suggestivo per interrogarsi sulla forza reale del diritto internazionale. Negli ultimi giorni, infatti, due eventi dal forte impatto geopolitico hanno scosso il sistema multilaterale: la morte di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, in seguito a un vasto attacco militare congiunto portato avanti da Stati Uniti e Israele, e la cattura e detenzione negli Stati Uniti di Nicolás Maduro, leader deposto del Venezuela, trasportato fuori dal suo paese da forze statunitensi per rispondere a accuse penali. ? La morte di Khamenei pone direttamente una domanda cruciale: può un’azione che sfocia in regicidio diventare compatibile con il diritto internazionale? Allo stesso modo, la cattura di Nicolás Maduro rappresenta un altro banco di prova per la credibilità del sistema internazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

