azalea per la festa della mamma anche a manfredonia

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, volontari di AIRC saranno presenti in diverse piazze italiane, tra cui Manfredonia, per distribuire l’Azalea della Ricerca. La pianta viene offerta in cambio di un contributo minimo di 18 euro e rappresenta un gesto simbolico per sostenere la lotta contro il cancro. L’iniziativa coinvolge migliaia di persone che si dedicano alla distribuzione durante la giornata.

Domenica 10 maggio, il giorno della Festa della mamma, migliaia di volontarie e volontari AIRC ti aspettano in piazza per distribuire l'Azalea della Ricerca, in cambio di un contributo minimo di 18 euro. Dal 1984 l’Azalea della Ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne. Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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