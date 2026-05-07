Le autorità hanno deciso di riascoltare la cugina Laura nel corso delle indagini sull’avvelenamento con ricina di due donne avvenuto a Natale. La relazione tra i familiari coinvolti viene analizzata in modo approfondito, mentre il movente del gesto sembra aver assunto una maggiore chiarezza. La procura continua a esaminare gli elementi raccolti, cercando di fare luce sulle eventuali responsabilità e sui motivi dietro l’episodio.

Campobasso, 4 maggio 2026 – Il cerchio si stringe sempre di più intorno ai familiari Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate a Natale con la ricina. Gli inquirenti che indagano sul caso di Pietracatella, in Molise, sarebbero vicini a ricostruire il movente del duplice omicidio, che risiederebbe negli “insanabili contrasti, sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Ielsi”, scrive l’agenzia Adnkronos. Dei progressi nelle indagini parla anche Repubblica citando “fonti qualificate” secondo cui si consoliderebbe la pista del veleno fai-da-te. La ricina usata per uccidere sarebbe stata ricavata dai semi della pianta che cresce spontaneamente nella zona.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Avvelenate con la ricina, ricostruito il movente? La cugina Laura sarà riascoltata dagli investigatori

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