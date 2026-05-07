Avvelenate con la ricina ricostruito il movente? La cugina Laura sarà riascoltata dagli investigatori
Le autorità hanno deciso di riascoltare la cugina Laura nel corso delle indagini sull’avvelenamento con ricina di due donne avvenuto a Natale. La relazione tra i familiari coinvolti viene analizzata in modo approfondito, mentre il movente del gesto sembra aver assunto una maggiore chiarezza. La procura continua a esaminare gli elementi raccolti, cercando di fare luce sulle eventuali responsabilità e sui motivi dietro l’episodio.
Campobasso, 4 maggio 2026 – Il cerchio si stringe sempre di più intorno ai familiari Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate a Natale con la ricina. Gli inquirenti che indagano sul caso di Pietracatella, in Molise, sarebbero vicini a ricostruire il movente del duplice omicidio, che risiederebbe negli “insanabili contrasti, sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Ielsi”, scrive l’agenzia Adnkronos. Dei progressi nelle indagini parla anche Repubblica citando “fonti qualificate” secondo cui si consoliderebbe la pista del veleno fai-da-te. La ricina usata per uccidere sarebbe stata ricavata dai semi della pianta che cresce spontaneamente nella zona.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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