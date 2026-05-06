Campobasso avvelenate con la ricina | il cerchio si stringe a quattro o cinque persone

Le autorità stanno approfondendo un caso di avvelenamento con ricina avvenuto a Campobasso. Attualmente, sono in corso interrogatori e analisi dei dispositivi sequestrati. Le indagini si concentrano su un gruppo di quattro o cinque persone, con l'obiettivo di chiarire le responsabilità e ricostruire le fasi dell’accaduto. Non sono ancora state rese note tutte le informazioni sui sospettati o sui dettagli dell’indagine.

Il cerchio degli investigatori si restringe: sarebbero "quattro o cinque persone al massimo" quelle su cui si concentrano i sospetti per la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina dopo Natale a Pietracatella. In Questura a Campobasso riprendono gli interrogatori delle persone informate sui fatti, mentre la squadra mobile continua a raccogliere testimonianze tra parenti e conoscenti. Intanto, dopo il sopralluogo, la scientifica non tornerà a breve nell’abitazione sequestrata. Un ruolo chiave potrebbe averlo il materiale informatico acquisito: cinque cellulari, un notebook, un tablet e due router, dispositivi che potrebbero chiarire accessi e presenze nelle ore cruciali.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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