Tutte le Avis di Pordenone insieme per una donazione collettiva di sangue

Tutte le sedi Avis di Pordenone si sono riunite per organizzare una giornata dedicata alla donazione collettiva di sangue. La manifestazione si è svolta nel centro della città, coinvolgendo volontari e cittadini che hanno partecipato insieme all’evento. È la prima volta che le diverse sezioni dell’associazione collaborano in un’iniziativa di questa portata.

Per la prima volta l'Avis locale unisce le forze in una giornata interamente dedicata alla solidarietà e alla donazione collettiva di sangue nel cuore di Pordenone. L'iniziativa, prevista nella giornata di domenica 29 marzo, vedrà infatti la partecipazione delle Comunali di Borgomeduna, Centro, Rorai Grande, Torre, Vallenoncello e Villanova. Un gruppo che ha deciso di mettersi in gioco, organizzando una raccolta straordinaria di sangue con l’autoemoteca. Le donazioni saranno possibili dalle 8:30 alle 12:50. Potranno partecipare al massimo 28 donatori: 16 per il sangue intero, 8 per il plasma e 4 posti riservati a nuovi donatori (o destinati al sangue intero in caso di mancata disponibilità di nuovi donatori). 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Tutte le Avis di Pordenone insieme per una donazione collettiva di sangue Articoli correlati Le Avis di Pordenone insieme per una donazione collettiva di sanguePer la prima volta l'Avis locale unisce le forze in una giornata interamente dedicata alla solidarietà e alla donazione collettiva di sangue nel... Leggi anche: Donazione di sangue per chi ha bisogno: l'Avis lancia un nuovo appello Tutto quello che riguarda Tutte le Avis di Pordenone insieme per... Temi più discussi: A Chiavenna l'assemblea dell' AVIS provinciale: oltre 14mila donazioni nel 2025. Ma pesa la carenza di medici; L’Avis di Arezzo festeggia la primavera con la merenda del donatore; Al Comune di Cassina Valsassina un defibrillatore in memoria di Marco Frigerio; Parte da Biandrate la Plasma Mobile: Avis provinciale Novara in viaggio per la donazione di plasma. AVIS si mobilita per la vita: donazione straordinaria di sangue in piazza a PordenonePORDENONE -Domenica 29 marzo il cuore di Pordenone si tingerà di solidarietà grazie a un’importante iniziativa promossa dalle AVIS di Pordenone: per la prima volta, infatti, le Comunali di Borgomeduna ... nordest24.it Pordenone. Parte Pronto Avis, la donazione di sangue su prenotazioneBasterà telefonare al numero 0434.247508 per comunicare il giorno e l’ora in cui si intende donare. Ma Pronto Avis svolgerà anche un altro importante servizio: effettuerà chiamate telefoniche ai ... quotidianosanita.it Pordenone, raccolta straordinaria AVIS in piazzetta Cavour: donazioni di sangue e plasma domenica 29 marzo. #Friuli #Pordenone #Eventi x.com Giornata di iscrizione il 17 Marzo al Liceo Artistico Galvani di Cordenons! Abbiamo avuto il piacere di effettuare i kit salivari in concomitanza con l'autoemoteca delle associazioni AVIS e AFDS, con le quali portiamo all'interno delle scuole del pordenonese - facebook.com facebook