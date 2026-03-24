Le Avis di Pordenone insieme per una donazione collettiva di sangue

Le Avis di Pordenone hanno organizzato per la prima volta una giornata dedicata alla donazione collettiva di sangue nel centro della città. L’evento ha visto la partecipazione di diverse unità dell’associazione, che si sono riunite per promuovere la raccolta di sangue in un’unica occasione. La giornata si è svolta interamente in un’area pubblica di Pordenone, coinvolgendo cittadini e volontari.

Per la prima volta l'Avis locale unisce le forze in una giornata interamente dedicata alla solidarietà e alla donazione collettiva di sangue nel cuore di Pordenone. L'iniziativa, prevista nella giornata di domenica 29 marzo, vedrà infatti la partecipazione delle Comunali di Borgomeduna, Centro, Rorai Grande, Torre, Vallenoncello e Villanova. Un gruppo che ha deciso di mettersi in gioco, organizzando una raccolta straordinaria di sangue con l’autoemoteca. Le donazioni saranno possibili dalle 8:30 alle 12:50. Potranno partecipare al massimo 28 donatori: 16 per il sangue intero, 8 per il plasma e 4 posti riservati a nuovi donatori (o destinati al sangue intero in caso di mancata disponibilità di nuovi donatori). 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Le Avis di Pordenone insieme per una donazione collettiva di sangue Articoli correlati Leggi anche: Donazione di sangue per chi ha bisogno: l'Avis lancia un nuovo appello Avis e Itis Galilei ricordano il professor Massimiliano Sartor: giornata speciale di donazione del sangueGiornata speciale di donazione del sangue in memoria del professor Massimiliano Sartor, docente di informatica, donatore e amico di Avis scomparso... Tutti gli aggiornamenti su Le Avis di Pordenone insieme per una... Temi più discussi: A Chiavenna l'assemblea dell' AVIS provinciale: oltre 14mila donazioni nel 2025. Ma pesa la carenza di medici; L’Avis di Arezzo festeggia la primavera con la merenda del donatore; Elena Cappelletto nuovo presidente dell'Avis comunale di Treviso: obiettivo fidelizzare i 1.600 soci e sensibilizzare sulla donazione di...; Donazione di sangue a Sassari: il 25 marzo iniziativa di Avis ed Ersu alla mensa universitaria. AVIS si mobilita per la vita: donazione straordinaria di sangue in piazza a PordenonePORDENONE -Domenica 29 marzo il cuore di Pordenone si tingerà di solidarietà grazie a un’importante iniziativa promossa dalle AVIS di Pordenone: per la prima volta, infatti, le Comunali di Borgomeduna ... nordest24.it Pordenone. Parte Pronto Avis, la donazione di sangue su prenotazioneBasterà telefonare al numero 0434.247508 per comunicare il giorno e l’ora in cui si intende donare. Ma Pronto Avis svolgerà anche un altro importante servizio: effettuerà chiamate telefoniche ai ... quotidianosanita.it Pordenone, raccolta straordinaria AVIS in piazzetta Cavour: donazioni di sangue e plasma domenica 29 marzo. #Friuli #Pordenone #Eventi x.com Giornata di iscrizione il 17 Marzo al Liceo Artistico Galvani di Cordenons! Abbiamo avuto il piacere di effettuare i kit salivari in concomitanza con l'autoemoteca delle associazioni AVIS e AFDS, con le quali portiamo all'interno delle scuole del pordenonese - facebook.com facebook