Sorpresi a rubare in un immobile | arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Avellino mentre tentavano di rubare in un immobile. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato i due soggetti che erano stati sorpresi sul fatto. L’operazione si è conclusa con il loro trasferimento in caserma e successivi provvedimenti giudiziari.

I Carabinieri dell'Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno arrestato 2 persone, ritenute responsabili di "furto aggravato" e "danneggiamento". L'azione criminosa si è sviluppata nel pomeriggio di venerdì, quando i predetti sono stati sorpresi all'interno di un immobile di proprietà del comune di Avellino mentre erano intenti ad asportare infissi in alluminio e altro materiale avvalendosi di un furgone parcheggiato nell'area circostante. All'uscita dall'immobile mentre caricavano il materiale hanno trovato i carabinieri che li hanno bloccati per identificarli e controllarli. A quel punto, a seguito della perquisizione personale e veicolare è stata trovata all'interno del furgone, numerosa merce già rubata dall'immobile per un valore di circa 5mila euro.