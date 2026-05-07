Aversa controlli in piazza Vittorio Emanuele | arresti espulsioni e verifiche su locali e alimenti fuorilegge

Nel pomeriggio di ieri, in piazza Vittorio Emanuele III ad Aversa, si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato all’arresto di alcune persone, all’espulsione di altri soggetti e a verifiche su locali e alimenti considerati non conformi alle norme vigenti. L’intervento ha interessato diverse aree della piazza e si è protratto nel corso del pomeriggio.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 141 persone, di cui 47 straniere. Gli agenti sono inoltre intervenuti per sedare un acceso litigio tra due uomini, evitando che degenerasse in una rissa. Sul fronte della sicurezza, due persone sono state arrestate mentre tentavano di rubare un’autovettura. Denunciato anche un uomo anziano per adescamento di minore. Diversi i provvedimenti adottati nei confronti di cittadini stranieri irregolari: per due è scattata l’espulsione, mentre ad altri sono stati notificati fogli di via obbligatori. Controlli anche sulla circolazione stradale, con sanzioni per violazioni al codice della strada e il sequestro di due veicoli privi di assicurazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, controlli in piazza Vittorio Emanuele: arresti, espulsioni e verifiche su locali e alimenti “fuorilegge” Notizie correlate Aversa, intensificati controlli in piazza Vittorio Emanuele: fermati due stranieri, verifiche ai localiDue stranieri fermati e in via di espulsione, controlli a tappeto in piazza Vittorio Emanuele III ad Aversa nel pomeriggio di oggi. Aversa, rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele III: identificazioni in corsoUna domenica che doveva scorrere all’insegna della tranquillità si è trasformata in pochi istanti in una scena di tensione nel cuore di Aversa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rissa tra i passanti ad Aversa, sos sicurezza; Aversa, intensificati controlli in piazza Vittorio Emanuele: fermati due stranieri, verifiche ai locali; AVERSA, BLITZ SENZA RESPIRO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE III: LITE, FERMATI DUE STRANIERI IRREGOLARI E SCATTANO LE PROCEDURE DI ESPULSIONE; Malamovida, Polizia allontana straniero pluripregiudicato da Aversa. MAXI CONTROLLO della polizia in piazza ad AVERSA. Arresti e CIBO SEQUESTRATO nei localiAVERSA – Un vasto servizio straordinario di controllo del territorio è stato effettuato ieri pomeriggio ad Aversa, in piazza Vittorio Emanuele III. L’operazione, coordinata dal Commissariato di Pubbli ... casertace.net Aversa, rissa tra extracomunitari in Piazza Vittorio Emanuele: panico tra famiglie e passantiAversa (Caserta) - Un confronto violento tra cittadini extracomunitari, esploso nella tarda mattinata di domenica, in piazza Vittorio Emanuele, ha spinto ... pupia.tv Grave incidente nella notte a Copertino, all’incrocio tra via Vittorio Emanuele III e via Francesco Petrarca. L’impatto è avvenuto intorno alle due tra uno scooter Honda SH 125 guidato da un 22enne di Copertino e una Fiat Grande Punto, alla cui guida c’era un - facebook.com facebook