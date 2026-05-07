Avellino-Modena venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera alle 20:30 si gioca l’ultima partita di questa stagione di Serie B, con l’Avellino che affronta in casa il Modena. La sfida si svolge allo stadio locale e rappresenta la chiusura del campionato per entrambe le formazioni. Le formazioni sono state ufficializzate poco prima del calcio d’inizio e le quote sui bookmaker indicano alcune preferenze tra le squadre.

L’Avellino chiude il proprio cammino in questa Serie B col match casalingo contro il Modena, che va in scena venerdi sera alle 20.30, in oraria con tutti gli altri match. Con una vittoria gli irpini otterrebbero l’ingresso ai playoff, obiettivo che solo qualche settimana fa non era nemmeno nella testa della formazione campana. Con l’arrivo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Avellino-Modena (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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