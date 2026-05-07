Avellino-Modena venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì sera alle 20:30 si gioca l’ultima partita di questa stagione di Serie B, con l’Avellino che affronta in casa il Modena. La sfida si svolge allo stadio locale e rappresenta la chiusura del campionato per entrambe le formazioni. Le formazioni sono state ufficializzate poco prima del calcio d’inizio e le quote sui bookmaker indicano alcune preferenze tra le squadre.

L’Avellino chiude il proprio cammino in questa Serie B col match casalingo contro il Modena, che va in scena venerdi sera alle 20.30, in oraria con tutti gli altri match. Con una vittoria gli irpini otterrebbero l’ingresso ai playoff, obiettivo che solo qualche settimana fa non era nemmeno nella testa della formazione campana. Con l’arrivo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Avellino-Modena (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Catanzaro-Bari (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiTra mille difficoltà il Bari di Longo ha trovato 3 punti d’oro contro l’Entella e oggi sul campo del Catanzaro gli basta 1 punto per blindare i... Cesena-Padova (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiNel programma dell’ultimo turno di Serie B c’è anche la sfida tra Cesena e Padova. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Avellino-Modena: le info per il Settore Ospiti; Avellino-Modena, venerdì trasferta in Campania: prevendita settore ospiti; Live Avellino - Modena - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 08/05/2026; Avellino-Modena, i precedenti in Irpinia (Guarda il video). Verso Avellino - Modena, Sottil: Rispettiamo il campionato. Avrò indicazioni importanti per i playoffLe parole dell'allenatore dei canarini per il match dell'ultima giornata di Serie BKT in Irpinia: Defrel e Gliozzi sono a disposizione, darò loro minutaggio, può esserci turnover. Massolin all'Inter? modenatoday.it MODENA CALCIO, TRA ASSENZE E SQUALIFICHE, TANTI DUBBI PER AVELLINOL’ultimo impegno della stagione regolare, poi sarà tempo di cominciare il percorso playoff. Prosegue la settimana di lavoro del Modena verso la sfida con l’Avellino, in programma al Partenio – Lombard ... tvqui.it | - Il sipario sulla stagione regolare sta ufficialmente per calare. L’Avellino attende la visita del Modena, con l’obiettivo di regalarsi un posto nei playoff sperando in buone notizie dagli altri campi. Quello in programm - facebook.com facebook