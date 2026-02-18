Controlli dei Carabinieri Tre denunce locale chiuso

Durante i controlli dei Carabinieri, sono state denunciate tre persone e un locale è stato chiuso. La polizia ha fermato 320 veicoli e identificato 411 cittadini, con verifiche anche in 23 negozi del territorio. Un intervento puntuale che ha portato a queste misure, tra cui la chiusura di un’attività commerciale trovata irregolare.

Un totale di 411 persone identificate, 320 veicoli fermati e verifiche nei confronti di 23 attività commerciali. Denunciati tre titolari di attività in Valdelsa nella ristorazione e nel commercio e in un caso è scattata anche la sospensione immediata dell’attività a causa di gravi irregolarità nella sicurezza sul lavoro. E’ il bilancio dell’attività dei Carabinieri del Comando provinciale che hanno effettuato controlli ad ampio raggio sul territorio, diffondendo poi le cifre – tra le quali anche multe per più di 6mila euro – utili a fotografare la rilevanza dell’intervento avvenuto nell’arco di una giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

