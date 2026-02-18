Controlli dei Carabinieri Tre denunce locale chiuso

Durante i controlli dei Carabinieri, sono state denunciate tre persone e un locale è stato chiuso. La polizia ha fermato 320 veicoli e identificato 411 cittadini, con verifiche anche in 23 negozi del territorio. Un intervento puntuale che ha portato a queste misure, tra cui la chiusura di un’attività commerciale trovata irregolare.

Un totale di 411 persone identificate, 320 veicoli fermati e verifiche nei confronti di 23 attività commerciali. Denunciati tre titolari di attività in Valdelsa nella ristorazione e nel commercio e in un caso è scattata anche la sospensione immediata dell’attività a causa di gravi irregolarità nella sicurezza sul lavoro. E’ il bilancio dell’attività dei Carabinieri del Comando provinciale che hanno effettuato controlli ad ampio raggio sul territorio, diffondendo poi le cifre – tra le quali anche multe per più di 6mila euro – utili a fotografare la rilevanza dell’intervento avvenuto nell’arco di una giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Controlli dei Carabinieri. Tre denunce, locale chiuso Zone rosse, tre allontanamenti e tre denunce nei controlli a tappeto dei CarabinieriI Carabinieri di Modena hanno intensificato i controlli nelle zone più a rischio della città. Controlli straordinari a Borgo Taro: tre denunce, patenti ritirate e sanzioni a un localeNei giorni scorsi, a Borgo Val di Taro e nei comuni della Val Taro, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e al contrasto di attività illecite. Video CC I controlli dei Carabinieri a Termini Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Controlli dei Carabinieri da Siena alla Valdelsa: 35 pattuglie, tre denunce e un locale sospeso a Poggibonsi; Controlli dei carabinieri a Casalmaggiore: quattro denunce e tre patenti ritirate; Controlli anti droga a Roma, spacciatore resiste all’arresto e ferisce un carabiniere; Controlli dei Carabinieri. Tre denunce, locale chiuso. MAXI-CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL SENESE: TRE DENUNCE E UN LOCALE SOSPESO A POGGIBONSIUn imponente servizio straordinario di controllo del territorio è stato messo in campo il 13 febbraio dal Comando provinciale dei Carabinieri di Siena, con oltre 35 pattuglie aggiuntive rispetto ai tu ... oksiena.it Ancora controlli dei carabinieri nei cantieri: a Porlezza tre denunce e sanzioni per 40mila euroIspezione congiunta della Stazione locale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como: sospesa l’attività di tre aziende per gravi violazioni in materia di sicurezza ... ciaocomo.it CONTROLLI ANTIDROGA DEI CARABINIERI NEL TORTONESE Un arresto, una denuncia e oltre due etti di droga sequestrati facebook