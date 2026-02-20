Solofra e Ospedaletto d’Alpinolo controlli ambientali dei Carabinieri Forestali | due denunce e un sequestro

I Carabinieri Forestali hanno scoperto un inquinamento nel territorio di Solofra e Ospedaletto d’Alpinolo, causando danni all’ambiente locale. Durante i controlli, hanno identificato due persone che gestivano in modo illecito rifiuti tossici e hanno sequestrato un’area privata utilizzata come discarica abusiva. Gli agenti hanno anche verificato irregolarità nelle attività di smaltimento, mettendo fine a pratiche dannose per la natura. Le operazioni continuano per tutelare la salute pubblica e l’ambiente in zona.

I Carabinieri Forestali intervengono a Solofra e Ospedaletto d'Alpinolo: due persone denunciate e un'area sottoposta a sequestro per violazioni ambientali.. La tutela dell'ambiente e della salute pubblica continua a rappresentare una priorità nell'azione di contrasto ai fenomeni di inquinamento e alle attività produttive svolte in violazione della normativa vigente. In tale contesto, i Carabinieri Forestali del Gruppo di Avellino hanno eseguito ulteriori mirati controlli sul territorio provinciale, che si inseriscono in una più ampia e costante attività di vigilanza, con due distinte operazioni nei comuni di Solofra e Ospedaletto d'Alpinolo.