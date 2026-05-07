Automotive in crescita nel Veronese ma sotto la media regionale | 1766 vetture immatricolate in aprile

Nel mese di aprile, nel Veronese sono state immatricolate 1.766 vetture, segnando un incremento rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia, il numero si attesta sotto la media regionale, che ha registrato un aumento più consistente. I dati indicano una crescita del settore automobilistico locale, anche se con un ritmo inferiore rispetto alla tendenza generale della regione.

Il mercato dell’auto in provincia di Verona registra un segnale positivo, ma con una dinamica più contenuta rispetto al dato regionale. È quanto emerge dai dati UNRAE delle immatricolazioni di autovetture e fuoristrada in Veneto elaborati da Confcommercio.Nel mese di aprile 2026, a Verona sono.🔗 Leggi su Veronasera.it

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