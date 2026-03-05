Case | compravendite in crescita a Genova ma sotto la media nazionale

Nel 2025 a Genova sono state registrate 766.756 compravendite di immobili residenziali, con una crescita del 6,4% rispetto all’anno precedente. I dati sono stati diffusi dall’Agenzia delle Entrate e analizzati dall’ufficio studi di un importante gruppo immobiliare. La cifra rappresenta un aumento rispetto al 2024, ma rimane ancora al di sotto della media nazionale.

Le previsioni per l’anno in corso sono orientate verso un leggero aumento dei volumi, spinti soprattutto da chi desidera acquistare una prima casa Nel 2025 si sono registrate 766.756 compravendite residenziali, con un aumento del +6,4% rispetto all’anno precedente, secondo i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate e analizzati dall'ufficio studi di un noto gruppo immobiliare. L’analisi limitata al quarto trimestre evidenzia un aumento dello 0,4%. Si confermano dunque le aspettative di crescita dei volumi di compravendita che restano su numeri importanti e ci restituiscono un mercato comunque dinamico, spinto soprattutto dai mutui più vantaggiosi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Casa, la Toscana corre più della media nazionale. Compravendite in crescita del 14 per cento (ma non a Firenze)Firenze, 20 gennaio 2026 – Il mercato immobiliare residenziale torna a correre e la Toscana si conferma tra le regioni più vivaci d’Italia. Toscana, crescita lenta, ma consumi in tenuta: Pil sotto la media nazionaleFirenze, 24 dicembre 2025 – Nel 2024 la Toscana registra una crescita del prodotto interno lordo in volume pari allo 0,5%, un risultato inferiore... CASA IN VENDITA VIA DEL COMMERCIO N.9 AGENZIA IMMOBILIARE GENOVA SANFRUTTUOSO FONDOCASA. Una raccolta di contenuti su Case compravendite in crescita a Genova.... Temi più discussi: Mercato residenziale Italia 2025: crescita delle compravendite ma accesso alla casa sempre più difficile; Mercato immobiliare 2025: compravendite in crescita, ma per le famiglie comprare casa è sempre più difficile; Case: boom di compravendite, non a Genova; Sondaggio Bankitalia, continua la crescita dei prezzi e delle compravendite immobiliari. Case: compravendite in crescita a Genova, ma sotto la media nazionaleLe previsioni per l’anno in corso sono orientate verso un leggero aumento dei volumi, spinti soprattutto da chi desidera acquistare una prima casa ... genovatoday.it Immobiliare, nel quarto trimestre 2025 mutui in crescita del 14%. Ma frenano le vendite a Milano e FirenzeLe compravendite di abitazioni nel quarto trimestre 2025 restano stabili, con un lieve aumento dello 0,4%. Il Nord-Ovest registra la crescita più significativa, mentre il Sud e il Nord-Est vedono un c ... milanofinanza.it Roma quarta città italiana per prezzo al metro quadro. Solo il 2,3% delle case in affitto è accessibile a chi ha un solo reddito. Domanda in forte crescita. Cosa sta succedendo - facebook.com facebook Il cold case del mosaico con la coppia di amanti restituito a Pompei, un tempo dono di un Capitano della Wehrmacht a un cittadino tedesco, si rivela provenire da una villa romana delle Marche. pompeiisites.org/comunicati/il-… @MiC_Italia x.com