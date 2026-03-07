Caro bollette a Ravenna costi dell' elettricità sotto la media regionale | ma per il gas quasi 1.650 euro all' anno

A Ravenna i costi dell'elettricità sono inferiori alla media regionale, mentre il prezzo del gas raggiunge circa 1.650 euro all’anno. Le famiglie si preparano all’atteso decreto energia, che dovrebbe intervenire per ridurre le spese di luce e gas nel 2026. La situazione varia tra le diverse fonti di energia, con le bollette di elettricità che risultano più contenute rispetto al gas.

C'è attesa per il nuovo decreto energia che per il 2026 dovrebbe alleggerire le bollette degli italiani. Stando all'analisi di Facile.it, in Emilia-Romagna, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.270 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco meno di 1.300 euro. Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche degli emiliano-romagnoli è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.525 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Emilia-Romagna hanno dovuto mettere a budget 745 euro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Bollette di luce e gas, i costi. Carissima Ravenna: la media è la più alta della RomagnaRavenna è la terza provincia in regione e la prima in Romagna in cui, nel 2025, si è speso in media di più tra gas e luce.

Bollette di luce e gas, i costi. Carissima Ravenna: la media è la più alta della RomagnaSecondo l’analisi di Facile.it, in provincia nel 2025 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso 742 euro per l’energia e 1.649 euro per il gas. msn.com

Spese energia: a Ravenna bollette del gas tra le più salate dell’Emilia-RomagnaNel 2025 le famiglie dell’Emilia-Romagna hanno speso in media 2.270 euro per luce e gas, con un peso ancora elevato sui bilanci domestici. A dirlo è ... ravennanotizie.it

