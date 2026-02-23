Autolinee Toscane risponda alla Valtiberina

Autolinee Toscane ha annunciato un nuovo servizio di trasporto destinato alla Valtiberina, in risposta alle richieste della comunità locale. La decisione arriva dopo incontri con amministratori e rappresentanti dei cittadini, che hanno evidenziato la necessità di collegamenti più frequenti e affidabili. Tra i firmatari dell’accordo ci sono il Presidente della Provincia, il Sindaco di Anghiari e altri rappresentanti comunali. La novità potrebbe migliorare gli spostamenti nella zona.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – . Tra gli ultimi firmatari anche il Presidente della Provincia e Sindaco di Anghiari, l'assessora alla Cultura e altri amministratori di altri comuni. "Abbiamo spedito all'Amministratore delegato di Autolinee Toscane, Gruppo Rapt, di proprietà francese, circa due settimane fa una Pec con gentile richiesta di incontro. Nessuna risposta", così Stefano Mencherini, fondatore dell'Associazione Il Corsaro-Aps, riconosciuta Ente del Terzo Settore alcune settimane fa. "Sarà il caso che il Ceo Franco Middei si faccia vivo e testimoni concretamente ai cittadini della Valtiberina l'attenzione della compagnia che è intitolata alla nostra Regione" - incalza Mencherini – "perché la nostra splendida terra ha bisogno di servizi, non di tagli e silenzi".