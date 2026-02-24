Autolinee Toscane risponde al Corsaro ma passa la palla alla Regione

Autolinee Toscane ha risposto alle critiche del Corsaro, ma si è rifiutata di assumersi responsabilità dirette, indirizzando invece la questione alla Regione. La protesta nasce dalla mancanza di servizi adeguati che ostacolano la mobilità nella Valtiberina, dove residenti e amministratori chiedono interventi concreti. Tra i firmatari dell’appello ci sono il Presidente della Provincia, il Sindaco di Anghiari e altri rappresentanti locali, tutti preoccupati per la situazione. La parola ora passa alle autorità regionali.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – « Autolinee Toscane risponde al Corsaro ma passa la palla alla Regione». Chiediamo dimostrazione concreta di sostenere la già difficile mobilità in Valtiberina! Tra gli ultimi firmatari dell'appello anche il Presidente della Provincia e Sindaco di Anghiari, l'assessora alla Cultura e altri amministratori di altri comuni. "All'Amministratore delegato di Autolinee Toscane, Gruppo Rapt, di proprietà francese, circa due settimane fa una è arrivata una nostra Pec con gentile richiesta di incontro. Nessuna risposta fino a quando, ieri, un paio di siti informazione hanno riportato le nostre proteste", così Stefano Mencherini, fondatore dell'Associazione I l Corsaro-Aps, riconosciuta Ente del Terzo Settore alcune settimane fa.