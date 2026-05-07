Auto prende fuoco lungo la tangenziale Nord | rallentamenti e traffico bloccato

Nella mattinata di giovedì 7 maggio, un'auto in transito sulla tangenziale Nord, nei pressi dell'uscita 8 per la Crocetta, ha iniziato a prendere fuoco. L'incendio ha causato rallentamenti e blocchi nel traffico lungo la carreggiata, creando disagi per gli automobilisti in transito in quel tratto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Un'auto, che stava percorrendo la tangenziale Nord all'altezza dell'uscita 8 per la Crocetta, ha preso fuoco nelle prime ore della mattinata di giovedì 7 maggio. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Parma, con una squadra partita dalla.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Terribile incidente lungo la tangenziale Nord, all'altezza di Venaria: auto si ribalta dopo lo schianto, traffico in tiltPrimo Maggio tra code e rallentamenti a causa di un incidente lungo la tangenziale Nord, in direzione Milano, all'altezza di Venaria Reale. Auto prende fuoco mente percorre l'A1: code e rallentamenti tra Parma e CampegineUn auto ha preso fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada A1, tra i caselli di Parma e di Campegine/Terre di Canossa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Auto prende fuoco lungo la tangenziale Nord: rallentamenti e traffico bloccato; Siena, auto si ribalta e prende fuoco: morto 37enne; Incendio a Stoppe d’Arca: a fuoco un’auto alimentata a GPL; Incidente lungo la SS36: prima lo scontro poi il ribaltamento. A4, auto prende fuoco vicino a Rovato: casello chiuso verso MilanoL’incendio è divampato nella mattinata di sabato 25 aprile per un probabile guasto elettrico. Nessun ferito. Vigili del fuoco al lavoro e traffico temporaneamente deviato. quibrescia.it Auto in fiamme lungo il raccordo Perugia-Bettolle. VIDEOIncendio lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle. A prendere fuoco, nella tarda mattinata di oggi - mercoledì 6 maggio - è stata un'auto che circolava all'altezza dell'uscita di Prepo, in dire ... corrieredellumbria.it Schianto contro un traliccio, auto prende fuoco: 19enne muore carbonizzato (NOME) LEGGI QUI —-> https://www.zoom24.it/news/25136369158/schianto-contro-un-traliccio-auto-prende-fuoco-19enne-muore-carbonizzato-nomeet - facebook.com facebook