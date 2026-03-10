Auto prende fuoco mente percorre l' A1 | code e rallentamenti tra Parma e Campegine

Un'auto ha preso fuoco lungo l'autostrada A1 tra i caselli di Parma e CampegineTerre di Canossa. La vettura si trovava in viaggio quando le fiamme sono divampate, causando code e rallentamenti nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Nessuna altra vettura è stata coinvolta.

Un auto ha preso fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada A1, tra i caselli di Parma e di CampegineTerre di Canossa. L'episodio si è verificato nella mattinata di martedì 10 marzo, poco prima delle ore 10. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. In seguito all'incendio si sono verificati rallentamenti e code, tra i due caselli, in direzione Milano, a partire dal chilometro 119.

