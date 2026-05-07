Auto distrutta dalle fiamme a Gemini un’altra danneggiata a Galatone

A Gemini, frazione di Ugento, una Fiat Panda è stata completamente bruciata mentre era parcheggiata in via Paolo Veronese. Il veicolo appartiene a un uomo di 30 anni, che lavora come chef. Nella vicenda, un'altra auto è stata danneggiata a Galatone, ma i dettagli non sono stati ancora resi noti. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incendi che hanno coinvolto i due veicoli.

UGENTOGALATONE – Una Fiat Panda è stata distrutta da un rogo a Gemini, frazione di Ugento. Il veicolo, di proprietà di uno chef di 30enne, era parcheggiato in via Paolo Veronese.Per domare le fiamme che hanno ridotto la vettura a una carcassa, è sopraggiunta intorno alle 2.45 sul posto una.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Divampano le fiamme nella notte: distrutta un’auto, danneggiata altra vetturaNOVOLI – Un’altra notte di fuoco quella trascorsa con l’ennesimo incendio d’auto nel Salento: questa volta è accaduto a Neviano, dove i residenti di... Fiamme nella notte: distrutta un’auto, danneggiata una seconda vetturaLIZZANELLO – Sono stati svegliati dal crepitio dei vetri i residenti di via Ugo Foscolo, a Lizzanello dove, nella nottata appena trascorsa, un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio nella notte: auto in sosta distrutta dalle fiamme; Auto distrutta dalle fiamme (Foto/Video); Auto distrutta dalle fiamme a Battipaglia: si indaga; Auto del sindaco distrutta dalle fiamme nella notte. Perugia – Auto in fiamme sul raccordo: paura prima di Prepo, vettura distrutta e traffico in tiltSul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco PERUGIA - Un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme nel primo pomeriggio lungo il r ... etrurianews.it Battipaglia, auto distrutta dalle fiamme sulla Statale 18: indagini in corsoNotte di tensione a Battipaglia: una vettura incendiata nei pressi di un fast food lungo la SS18. Intervento dei Vigili del Fuoco. Momenti di apprensione ... zon.it #CRONACA - Villa Castelli: distrutta l'auto del sindaco Giovanni Barletta. I carabinieri indagano per dolo, analizzando le telecamere della zona #raccontiamolapuglia - facebook.com facebook L'auto distrutta dopo un testa-coda: tre ore per estrarre le giovani dalle lamiere x.com