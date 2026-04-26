Fiamme nella notte | distrutta un’auto danneggiata una seconda vettura

Nella notte a Lizzanello, i residenti di via Ugo Foscolo sono stati svegliati dal rumore del vetro che si rompe. Un incendio ha bruciato completamente un’auto e ha causato danni a un’altra vettura parcheggiata nei pressi. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che hanno poi avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Non ci sono feriti tra le persone coinvolte.

LIZZANELLO – Sono stati svegliati dal crepitio dei vetri i residenti di via Ugo Foscolo, a Lizzanello dove, nella nottata appena trascorsa, un incendio ha distrutto un’autovettura e causato danni a un secondo veicolo parcheggiato nelle vicinanze. L’allarme è scattato nel cuore della notte. Sul.🔗 Leggi su Lecceprima.it Incendio nella notte in via Siracusa: distrutte due auto Notizie correlate Auto in fiamme nella notte, distrutta la vettura di un impiegato postale: al via le indaginiUn incendio ha distrutto nella notte una Mercedes Glc Coupé di proprietà di un ventiseienne impiegato delle Poste di Cianciana. FOTO/ Auto in fiamme nella notte a Tocco Caudio: distrutta una Opel corsaTempo di lettura: < 1 minutoPaura nella notte a Tocco Caudio, dove un’auto è andata completamente distrutta a causa di un incendio divampato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sciacca, auto in fiamme nella notte sulla statale 54: indagini in corso; Ragusa, fiamme nella notte in Via dei Mirti: distrutta un’auto; Pignataro Interamna - Auto in fiamme nella notte; Fiamme nella notte, a fuoco tre auto: i roghi al Villaggio Artigiani e in via Zannotti a San Severo - FoggiaToday. Incendio nell’azienda agricola, quattro macchinari distrutti dalle fiammeIn località Grilli, nel comune di Gavorrano. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto, da accertare le cause all’origine del rogo ... lanazione.it Roulotte sbriciolata dalle fiamme nella notte: grave un 62enneMomenti di paura nella tarda serata di ieri a Roma, dove un violento incendio ha distrutto una roulotte parcheggiata in un’area verde di via Oceano ... castellinotizie.it Esplode fornelletto in una roulotte a Roma: 62enne tra le fiamme, è gravissimo: https://canaledieci.it/2026/04/26/esplode-fornelletto-nella-roulotte-un-uomo-di-62-anni-tra-le-fiamme-e-gravissimo/ - facebook.com facebook Incendio a Roma, in fiamme una roulotte. Uomo di 62 anni in pericolo di vita ift.tt/1OpRGkj x.com