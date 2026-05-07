Auto abbandonate asfalto lasciato a sé stesso poca manutenzione

Vivere a Castelluccio, frazione di Capolona, significa spesso trovarsi di fronte a auto abbandonate lungo le strade e a un asfalto in condizioni di deterioramento. La zona mostra evidenti segni di incuria, con poca manutenzione visibile e strade che necessiterebbero di interventi. Questi problemi sono stati segnalati da alcuni residenti che vivono nel quartiere.

. E' questa la segnalazione che arriva da chi vive a Castelluccio, frazione di Capolona. Nell'area industriale del paesino, infatti, torna il fenomeno delle auto abbandonate. C'è un parcheggio tra i capannoni industriali, dove le.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Due donne e una 14enne violentate e abbandonate sull’asfalto: fermato un marocchinoÈ stato arrestato dopo aver violentato numerose donne un 30enne marocchino residente in una cittadina in provincia dell’Aquila. Due donne e una 14enne violentate in Abruzzo e abbandonate sull’asfalto: fermato un marocchinoÈ stato arrestato dopo aver violentato numerose donne un 30enne marocchino residente in una cittadina in provincia dell’Aquila.