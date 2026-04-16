Un uomo di 30 anni, di nazionalità marocchina e residente in una cittadina dell'Aquila, è stato arrestato con l'accusa di aver violentato diverse donne in Abruzzo. Secondo le indagini, alcune delle vittime sono state trovate abbandonate sull’asfalto dopo gli atti violenti. Le autorità stanno approfondendo i casi e hanno fermato l’uomo nelle ultime ore. La polizia prosegue le indagini per verificare eventuali altri episodi.

È stato arrestato dopo aver violentato numerose donne un 30enne marocchino residente in una cittadina in provincia dell’Aquila. Per lui le ipotesi di reato sono di violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti di almeno 3 donne, di cui una minorenne. Gli episodi sono distinti, non collegati tra loro, e risalgono a giorni diversi: il primo a ottobre 2025. La prima vittima dell’uomo è una sua connazionale, come riferisce il quotidiano Il Centro, arrivata dalla Spagna all’Abruzzo con la promessa di un lavoro. È stato l’indagato ad andare a prenderla in stazione al suo arrivo, rassicurandola che l’avrebbe accompagnata personalmente nella struttura dove avrebbe dovuto iniziare a lavorare nel ramo delle pulizie ma, con un pretesto, l’aveva convinta a seguirlo sulla sua auto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Due donne e una 14enne violentate in Abruzzo e abbandonate sull’asfalto: fermato un marocchino

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