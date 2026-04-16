Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato in seguito a diverse denunce di violenza. Le accuse riguardano aggressioni a donne, tra cui una quattordicenne, e il suo coinvolgimento in episodi di violenza avvenuti in una cittadina vicino all’Aquila. Le autorità hanno notificato l’arresto, che segue le indagini condotte dopo le denunce di alcune vittime, trovate abbandonate sull’asfalto.

È stato arrestato dopo aver violentato numerose donne un 30enne marocchino residente in una cittadina in provincia dell’Aquila. Per lui le ipotesi di reato sono di violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti di almeno 3 donne, di cui una minorenne. Gli episodi sono distinti, non collegati tra loro, e risalgono a giorni diversi: il primo a ottobre 2025. La prima vittima dell’uomo è una sua connazionale, come riferisce il quotidiano Il Centro, arrivata dalla Spagna all’Abruzzo con la promessa di un lavoro. È stato l’indagato ad andare a prenderla in stazione al suo arrivo, rassicurandola che l’avrebbe accompagnata personalmente nella struttura dove avrebbe dovuto iniziare a lavorare nel ramo delle pulizie ma, con un pretesto, l’aveva convinta a seguirlo sulla sua auto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Due donne e una 14enne violentate e abbandonate sull’asfalto: fermato un marocchino

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