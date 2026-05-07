Dopo il Met Gala, le celeb del cinema italiano si sono ritrovate a Cinecittà per i David di Donatello, premi che ogni anno attirano l’attenzione sul mondo dello spettacolo. Tra le protagoniste della serata, alcune attrici hanno sfoggiato look che hanno attirato l’attenzione, mentre altre hanno scelto abiti più sobri. La manifestazione ha visto anche la consegna di riconoscimenti a diverse personalità del settore, con un’attenzione particolare agli outfit indossati sul red carpet.

S ubito dopo il Met Gala, i riflettori si accendono a Cinecittà per le stelle del cinema italiano. Per la cerimonia dei premi più ambiti della stagione, sfilano sul tappeto rosso gli ospiti internazionali e protagonisti del nostro grande schermo in una parata di eleganza e sobrietà che ha poco o nulla da invidiare a Hollywood. Matilde De Angelis, Valeria Golino e Ornella Muti sono solo alcune delle attrici protagoniste del red carpet dei David Di Donatello 2026. David di Donatello 2026, le stelle del cinema italiano brillano al Quirinale X Bianca Balti, co-conduttrice del gala insieme a Flavio Insinna, esordisce in nero. E’ il suo primo cambio d’abito, che lancia il trend dell’edizione di quest’anno, a vincere a man bassa la gara di stile dei vip sono infatti i look total black.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Altro che Hollywood! Da Matilda De Angelis a Bianca Balti e Valeria Golino, ecco chi ha vinto la gara di stile ai David di Donatello di quest'anno

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David di Donatello 2026, i look sul red carpet: trionfa il total black, da Annalisa a Matilda De AngelisIeri sera è andata in scena la 71esima edizione dei David di Donatello e, come da tradizione, le star si sono sfidate a colpi di stile.

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