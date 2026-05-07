All'età di 83 anni, l'attrice ha ricevuto il premio come miglior attrice protagonista ai David di Donatello per la sua interpretazione nel film Gioia mia. Durante la cerimonia, ha pronunciato un discorso molto apprezzato, che ha suscitato emozioni tra il pubblico presente. Questo momento si è distinto come uno dei più intensi della serata, lasciando un'impressione duratura tra i partecipanti.

L'attrice ha ricevuto il premio come miglior attrice protagonista agli ultimi David di Donatello per la sua interpretazione di Nonna Gela nel film Gioia mia: il suo discorso ha commosso tutti i presenti È stato uno dei momenti più intensi e sinceri dei David di Donatello 2026. A 83 anni, Aurora Quattrocchi ha conquistato per la prima volta il premio come Miglior Attrice Protagonista grazie alla sua interpretazione in Gioia mia, regalando al Teatro 5 di Cinecittà uno dei discorsi più applauditi della serata. Visibilmente emozionata, l'attrice ha celebrato il cinema come luogo di "gioia, meraviglia e fantasia", trasformando il ringraziamento in una riflessione più ampia sul futuro della settima arte e sul ruolo sempre più fragile delle sale cinematografiche italiane.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Aurora Quattrocchi festeggia il primo David a 83 anni con un discorso "meravigliosissimo"

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Ce n'è voluto di tempo, ma finalmente il meritatissimo riconoscimento è arrivato! #AuroraQuattrocchi ha conquistato i #DaviddiDonatello 2026 e il suo discorso spontaneo ha travolto tutti con la sua energia. A 83 anni, l’attrice palermitana ha vinto il premio com - facebook.com facebook

Aurora Quattrocchi vince come miglior attrice protagonista per «Gioia mia» #David71 x.com