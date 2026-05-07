Aurora Quattrocchi ai David di Donatello celebra la Gioia mia del Cinema

Durante la cerimonia dei David di Donatello, Aurora Quattrocchi si è presentata sul palco per ricevere un premio. La sua reazione è stata di sorpresa e grande entusiasmo. La premiazione si è svolta con la presenza di molti attori e professionisti del cinema. La serata ha visto anche altri interventi e riconoscimenti nel settore cinematografico italiano. La Quattrocchi ha mostrato emozione nel momento di ricevere il riconoscimento.