Aurora Quattrocchi ai David di Donatello celebra la Gioia mia del Cinema
Durante la cerimonia dei David di Donatello, Aurora Quattrocchi si è presentata sul palco per ricevere un premio. La sua reazione è stata di sorpresa e grande entusiasmo. La premiazione si è svolta con la presenza di molti attori e professionisti del cinema. La serata ha visto anche altri interventi e riconoscimenti nel settore cinematografico italiano. La Quattrocchi ha mostrato emozione nel momento di ricevere il riconoscimento.
È salita sul palco dei David di Donatello incredula ma felicissima, per ritirare questo prestigioso premio per la prima volta all’età di 83 anni: Aurora Quattrocchi – spesso conosciuta e accreditata come Rori – è la migliore attrice protagonista per l’interpretazione nella pellicola Gioia mia diretta da Margherita Spampinato. Nel film, che ha fatto ottenere a Spampinato anche il premio per la migliore regista esordiente, l’attrice palermitana (nata, però, in Istria) interpreta Gela, un’anziana signora che si ritrova a trascorrere l’estate accanto a un bambino di dieci anni, figlio di suo nipote. L’incontro tra i due, che inizialmente si...🔗 Leggi su Gqitalia.it
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