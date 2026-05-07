Aurora Quattrocchi ai David di Donatello celebra la Gioia mia del Cinema

Da gqitalia.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia dei David di Donatello, Aurora Quattrocchi si è presentata sul palco per ricevere un premio. La sua reazione è stata di sorpresa e grande entusiasmo. La premiazione si è svolta con la presenza di molti attori e professionisti del cinema. La serata ha visto anche altri interventi e riconoscimenti nel settore cinematografico italiano. La Quattrocchi ha mostrato emozione nel momento di ricevere il riconoscimento.

È salita sul palco dei David di Donatello incredula ma felicissima, per ritirare questo prestigioso premio per la prima volta all’età di 83 anni: Aurora Quattrocchi – spesso conosciuta e accreditata come Rori – è la migliore attrice protagonista per l’interpretazione nella pellicola Gioia mia diretta da Margherita Spampinato. Nel film, che ha fatto ottenere a Spampinato anche il premio per la migliore regista esordiente, l’attrice palermitana (nata, però, in Istria) interpreta Gela, un’anziana signora che si ritrova a trascorrere l’estate accanto a un bambino di dieci anni, figlio di suo nipote. L’incontro tra i due, che inizialmente si...🔗 Leggi su Gqitalia.it

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