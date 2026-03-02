È stato firmato in via definitiva il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area sanità riguardante il triennio 2022-2024. Con questa firma, gli stipendi dei medici e dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale aumentano di 490 euro. La decisione riguarda tutte le categorie coinvolte e si applica a partire dall’attuale periodo contrattuale.

Buone notizie per i medici e i dirigenti del Servizio sanitario nazionale. È stato firmato in via definitiva il Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area sanità relativo al triennio 2022-2024. La firma all’Aran, arrivata dopo il via libera della Corte dei conti, sblocca gli aumenti stipendiali e gli arretrati, che i professionisti inizieranno a vedere in busta paga già nelle prossime settimane. I nuovi aumenti Il nuovo contratto riguarda circa 137mila dirigenti: 120mila medici e 17mila dirigenti sanitari non medici, tra cui biologi, chimici e fisioterapisti. Le risorse stanziate, pari a 1,2 miliardi di euro, garantiscono un incremento medio del 7,27%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumento degli stipendi dei medici di 490 euro con il nuovo Ccnl Sanità

Aumento stipendi sanità, arriva l’ok per medici e altri dirigenti con il nuovo CcnlDopo mesi di attesa e trattative, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di autorizzare il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo...

Sanità: Via libera al nuovo CCNL, aumenti per 137mila dirigenti medici e sanitari. Dettagli su stipendi e indennità.Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitiva al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i dirigenti medici e...

