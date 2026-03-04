Il 27 febbraio 2026 è stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della Presidenza del Consiglio per il periodo 2019-2021. Il documento prevede un aumento di 558 euro per gli stipendi dei dirigenti. La firma coinvolge le rappresentanze sindacali e l’amministrazione della Presidenza del Consiglio. Il contratto entrerà in vigore immediatamente dopo la sottoscrizione.

È stato sottoscritto il 27 febbraio 2026 il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2019-2021. Si tratta di un passaggio atteso da tempo, che interviene non solo sul piano economico, ma anche su quello organizzativo e professionale. Aumenta il trattamento economico Uno degli elementi centrali del contratto è l’incremento del trattamento economico. Per i dipendenti non dirigenti, l'aumento retributivo medio è pari a 168,00 euro lordi al mese, corrisposto per 13 mensilità. Per quanto riguarda l'area dirigenziale, invece, riconosciuto un aumento mensile medio di 558,00 euro lordi per 13 mensilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumento stipendi Presidenza del Consiglio, 558 euro in più ai dirigenti con il nuovo Ccnl

Aumento stipendi sanità, arriva l’ok per medici e altri dirigenti con il nuovo CcnlDopo mesi di attesa e trattative, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di autorizzare il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo...

Leggi anche: Aumento degli stipendi dei medici di 490 euro con il nuovo Ccnl Sanità

Tutti gli aggiornamenti su Presidenza del Consiglio

Barachini incontra Cdr Dire: senza stipendi stop a contratto con Presidenza del ConsiglioE’ inammissibile che, nonostante i nostri reiterati appelli e il nostro impegno per la recente riapertura del contratto con la Presidenza del Consiglio, persista una situazione inaccettabile come ... primaonline.it

Autorizzati nuovi concorsi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 156 assunzioni: ecco cosa prevede il Decreto PNRR 2026Il Decreto PNRR 2026 autorizza nuovi concorsi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 156 assunzioni a tempo indeterminato. Ecco cosa sapere sui Bandi in arrivo. ticonsiglio.com