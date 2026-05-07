A marzo 2026, Eurostat ha diffuso i dati sui prezzi dei carburanti e dei lubrificanti nei paesi dell'Unione Europea. Le statistiche mostrano variazioni nei costi di benzina e diesel rispetto ai mesi precedenti, con alcune nazioni che hanno registrato aumenti più significativi. Questi dati riflettono le tendenze di mercato e le differenze tra i vari stati membri.

La guerra in Medio Oriente tra l'asse Stati Uniti-Israele e l'Iran ha provocato un enorme calo delle attività nello stretto di Hormuz e di conseguenza un aumento nel prezzo di alcune principali materie prime, tra cui petrolio e gas. Una situazione che ha portato a un innalzamento anche del costo dei due principali carburanti a livello di mobilità, ovvero la benzina e il diesel. Una delle regioni più colpite da questi aumenti è proprio l'Europa, il che ha costretto diversi governi, tra cui quello italiano, a misure straordinarie per evitare un'impennata dei prezzi. Tuttavia, come confermano i dati Eurostat relativi ai prezzi dei principali carburanti e lubrificanti nel mese di marzo 2026, il caro benzina (e soprattutto quello del gasolio) ha colpito quasi tutti i Paesi dell'Unione europea.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aumenti prezzi dei carburanti, i Paesi Ue più colpiti

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