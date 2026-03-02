Conflitto in Iran aumenti dei prezzi dei carburanti in Italia

Dopo l’attacco di Israele e degli Stati Uniti in Iran, i prezzi di benzina e diesel in Italia sono saliti subito. La notizia ha portato a un incremento immediato delle tariffe alla pompa, generando preoccupazioni tra i consumatori e le imprese. La decisione di aumentare i costi dei carburanti si è riflessa rapidamente sulle stazioni di servizio e sui prezzi al dettaglio.

L'attacco di Israele e degli Stati Uniti in Iran ha provocato come primo effetto un aumento immediato dei prezzi di benzina e diesel in Italia. Il diesel self service è salito a 1,728 eurolitro (+8 millesimi) e il diesel servito a 1,865 eurolitro (+7) (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Conflitto in Iran, aumenti dei prezzi dei carburanti in Italia