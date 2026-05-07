Auditel | serata tv tra il David di Donatello e il successo di Mare Fuori

Nella serata di ieri, le emittenti televisive si sono sfidate tra il premio cinematografico dedicato ai David di Donatello e il successo della serie TV “Mare Fuori”. Sono stati trasmessi programmi e film che hanno attirato l’attenzione degli spettatori, con un’ampia divisione tra chi ha scelto la proposta di Rai e chi quella di Mediaset. Le rilevazioni degli ascolti Auditel hanno mostrato una distribuzione dei pubblico tra i diversi appuntamenti.

? Cosa scoprirai Chi ha vinto la sfida tra cinema e serie TV?. Come si è divisa il pubblico la serata tra Rai e Mediaset?. Quanto share ha conquistato Mare Fuori rispetto al David di Donatello?. Quali programmi hanno dominato la notte secondo i dati Auditel?.? In Breve Canale 5 ha trasmesso Tim Battiti Live Spring mentre Italia 1 ha dato Canary Black.. Rai 3 ha proposto Chi l'ha? e Rete 4 ha trasmesso Realpolitik.. Dati ufficiali Auditel con share e numeri assoluti disponibili da giovedì 7 maggio 2026.. Rilevazioni effettuate tramite sistemi people-meter e monitoraggio automatico dei dispositivi domestici.. I dati Auditel relativi alla serata di mercoledì 6 maggio 2026 rivelano un palinsesto televisivo estremamente variegato, che ha protagonisti eventi di prestigio come il David di Donatello e serie cult come Mare Fuori 6.🔗 Leggi su Ameve.eu

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