Audi il futuro passa dalle origini

Durante la Milano Design Week, Audi ha presentato un progetto che richiama le proprie origini e l’evoluzione del marchio. L’evento si è concentrato sulla connessione tra passato e futuro, evidenziando come la storia dell’azienda influenzi le innovazioni odierne. La casa automobilistica ha mostrato nuovi concept e soluzioni tecnologiche, sottolineando l’intenzione di integrare tradizione e modernità nelle proprie proposte.

«Guardando la scultura, sono rimasto subito affascinato dalla sua relazione con l’ambiente intorno, le colonne e il porticato», ha raccontato Massimo Frascella, Chief Creative Officer di Audi AG. «Due polarità distinte, che non si limitano a coesistere, ma si potenziano a vicenda, specchiandosi». Un tratto comune ai valori del brand tedesco, «che rappresenta l’armonia tra razionale e irrazionale, tra tecnologia ed emozione». Da una parte il rigore, la solidità, dall’altra la passione che innerva l’esperienza umana: è la storia di Audi, appunto, che si rinnova con forza attraverso la Concept C, la showcar presentata lo scorso settembre, manifesto dello stile dei futuri modelli di serie in arrivo dal 2027, The Radical Next.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Audi, il futuro passa dalle origini Ela Morreu Humilhada… e Voltou Para Se Vingar Notizie correlate Diritti e lavoro: il futuro della democrazia passa dalle donne? Cosa sapere A Cosenza la Cgil analizza il divario retributivo del 7,1 per cento in Calabria. Audi tra semplicità, tecnologia ed emozione: la nuova strada del design passa dall’identitàC’è un’idea precisa di automobile, ma soprattutto di identità, nelle parole di Massimo Frascella, Chief Creative Officer di Audi AG. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Audi tra semplicità, tecnologia ed emozione: la nuova strada del design passa dall’identità; Stellantis, resa dei conti in arrivo: il futuro passa dal piano Filosa; Dal confronto alla progettazione passa il futuro del Mar Piccolo, Uricchio: Scrigno di biodiversità; Audi Milano Design Week 2026: design, innovazione e giovani protagonisti. Audi, il futuro passa dalle originiRiconnettersi con la propria essenza per affrontare le sfide di domani. Alla Milano Design Week, la Casa dei Quattro Anelli ha intrecciato performance, innovazione ed emozione per aprire un nuovo capi ... vanityfair.it Audi al FuoriConcorso Como 2026: tutte le auto, le novità e il futuro della performanceAudi: dal FuoriSalone al FuoriConcorso Como 2026, il futuro della performance tra motorsport e innovazione Audi RS5 FuoriConcorso Como 2026: Audi prosegue il suo percorso nel mondo della performance e ... msn.com Sul mercato ci sono motori diesel oltre i 200 CV: ecco i 5 più potenti, da Audi a Mercedes passando dal Giappone. https://auto.everyeye.it/notizie/5-motori-diesel-potenti-mercato-2026-occhio-superbollo-876263.htmlutm_medium=Social&utm_source=Face - facebook.com facebook